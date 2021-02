Neue handelbare Werte August 2013

Unser Anlageuniversum wurde wieder erweitert. Hier finden Sie die neu aufgenommenen Titel.

Wir zeigen an dieser Stelle welche Titel aufgenommen werden und ab wann diese handelbar sein werden. Außerdem werden auch die abgelehnten Titel, mit der Begründung, aufgezeigt.

Wenn auch Sie gerne einen neuen Titel im Anlageuniversum hätten, können Sie diesen hier eintragen: Neue ISIN (nur Aktien, ETF´s und Fonds)

Folgende Titel werden aufgenommen:

3D Systems US88554D2053

ARM Holdings PLC GB0000595859

Cheescake Factory US1630721017

Cermaq ASA NO0010003882

Dominos Pizza US25754A2015

FMC Corp. US3024913036

Fresnillo GB00B2QPKJ12

getgoods.de AG DE0005560601

Helma Eigenheimbau DE000A0EQ578

HSBC GIF TURKEY EQUITY A CAP LU0213961682

InnoTec TSS AG DE0005405104

KAO JP3205800000

Kerry Group IE0004906560

Lorillard, Inc. US5441471019

Marine Harvest NO0003054108

Ming Le Sports AG DE000A1MBEG8

MOX TELECOM AG DE0006605801

Nutreco NL0000375400

Panasonic Corp. JP3866800000

REALTIME TECHNOLOGY AG DE0007012205

SONOVA HOLDING AG NAMENS-AKTIEN CH0012549785

Stratasys IL0011267213

Tate & Lyle GB0008754136

TNT Express NL0009739424

Unicharm JP3951600000

Yum Brands US9884981013

Folgende Titel werden nicht aufgenommen:

Lenswista DE000A0LR803 (iliquide)

