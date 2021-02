Neue handelbare Werte April 2014

Unser Anlageuniversum wurde wieder erweitert. Hier finden Sie die neu aufgenommenen Titel.

Wir zeigen an dieser Stelle welche neuen Titel in unser Anlageuniversum aufgenommen werden. Außerdem wird auch darauf hingewiesen welche gewünschten Titel nicht aufgenommen werden können.

Neue Titel für das wikifolio Anlageuniversum können bei uns im Customer Service eingemeldet werden. Wir prüfen, ob der Titel in der Vergangenheit bereits beantragt wurde, Lang & Schwarz prüft dann die Aufnahme.

Grundsätzlich können nur Titel aufgenommen werden die über Xetra gehandelt werden. Auch die Größe des Unternehmens bzw. wie liquide der Wert gehandelt wird spielen bei der Entscheidung eine Rolle.

Folgende Titel werden aufgenommen:

AutoZone US0533321024

Carmax Inc. US1431301027

CHINA MING YANG WIND POWER GROUP LTD US16951C1080

CHIQUITA BRANDS INTL INC. US1700328099

Colossus Minerals Inc CA19681L1094

E-House China US26852W1036

Eastman Chemical US2774321002

Ecolab US2788651006

Edison International US2810201077

ExOne US3021041047

FLughafen Zürich CH0010567961

Galenica CH0015536466

GEOX S.P.A. AZIONI NOM. EO -,10 IT0003697080

Goodyear TireRubber US3825501014

Hasbro Inc. US4180561072

Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US42805T1051

Himax Technologies US43289P1066

HUSQVARNA AB SE0001662230

Lowe's Companies Inc US5486611073

Meyer Burger CH0108503795

Netease US64110W1027

NEXT PLC ORD 10P GB0032089863

NQ Mobile US64118U1088

Nuance Communication US67020Y1001

O'Reilly Automotive US67103H1077

Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690

Pentair CH0193880173

Ross Stores US7782961038

Snap-On US8330341012

Southern Copper US84265V1052

Staples Inc. Registered Shares DL-,0006 US8550301027

Stericycle US8589121081

STRATASYS IL0011267213

Sysco Corporation US8718291078

Vimpelcom Ltd ADR US92719A1060

Walgreen Co. US9314221097

Weight Watchers Intl Inc.(New) Registered Shares US9486261061

YY Inc. US98426T1060

Folgende Titel werden nicht aufgenommen:

BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD CA07162P1036

Bolsas Y Mercados ES0115056139

Cadan Resources Corporation CA12721D2032

Callidus Software US13123E5006

CAPITAL PRODUCT PARTNERS MHY110821078

COACH INC. US1897541041

CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ES0117160111

countrywide GB00B9NWP991

Croda International GB0002335270

Ctrip ADR US22943F1003

D'IETEREN S.A. PARTS SOCIALES AU PORT. O.N. BE0974259880

Davide Campari-Milano IT0003849244

Detour Gold CA2506691088

Emerge Energy US29102H1086

GILDAN ACTIVEWEAR INC. CA3759161035

Hormel Foods US4404521001

Inca One Resources Corp. CA45326K1075

Infoblox US45672H1041

Ingersoll-Rand Plc IE00B6330302

ITV PLC ORD 10P GB0033986497

Jazztel GB00B5TMSP21

Jerónimo Martins PTJMT0AE0001

Lennox International Inc US5261071071

Leucadia 857094

LEXAM VG GOLD INC. REGISTERED SHARES O.N. CA52886U1030

MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011

Magnit Krasnodar GDR S US55953Q2021

Mail.Ru Group Ltd. Reg.Shs GDR Reg S o.N. US5603172082

Markel 885036

MeetMe US5851411042

Methode Electronics US5915202007

NAUTILUS INC. US63910B1026

Ningbo Cixing Co Ltd-A CNE100001CT9

Novatek US6698881090

Osisko Mining CA6882781009

PPG Industries US6935061076

Principal Financial Group US74251V1026

Randgold Resources US7523443098

Regions Financial Corp US7591EP1005

Regis Resources RRL

Scripps Networks Interactive US8110651010

SIPEF S.A. PARTS SOC.NOM.(POST SPLIT)O.N. BE0003898187

South American Ferro Metals Ltd. AU000000SFZ1

taylor wimpey GB0008782301

Telecity GB00B282YM11

Timmins Gold CA88741P1036

UNITED COMMODITY AG CH0032868199

Viscofan ES0184262212

Wildcat Silver CA9681021031

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.