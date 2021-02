Neue handelbare Werte Januar 2014

Unser Anlageuniversum wurde wieder erweitert. Hier finden Sie die neu aufgenommenen Titel.

Wir zeigen an dieser Stelle welche Titel in unser Anlageuniversum aufgenommen werden. Außerdem werden auch die abgelehnten Titel aufgezeigt.

Wenn auch Sie gerne einen neuen Titel im Anlageuniversum hätten, können Sie diesen hier eintragen: Neue ISIN (nur Aktien, ETF´s und Fonds).

Lang & Schwarz prüft dann die Aufnahme.

Grundsätzlich können nur Titel aufgenommen werden die über Xetra gehandelt werden. Auch die Größe des Unternehmens bzw. wie liquide der Wert gehandelt wird spielen bei der Entscheidung eine Rolle.

Folgende Titel werden aufgenommen:

AMUNDI ETF MSCI SPAIN FR0010655746

ARAMEA RENDITE PLUS DE000A0NEKQ8

BOIRON S.A. FR0000061129

Coba ETN 1x VIXF Daily Long Index DE000ETN0693

Coba ETN 2x VIXF Daily Long Index DE000ETN0701

Coba ETN -1x VIXF Daily Short Index DE000ETN0719

Coba ETN -2x VIXF Daily Short Index DE000ETN0727

ETHNA GLOBAL DEFENSIV FCP LU0279509144

iPath S&P 500 VIX Short-Term DE000BC1C7Q6

JB EF Luxury Brands-EUR B LU0329429897

S.FDS-SEL.-SAUREN GL DEFENSIV LU0163675910

Start Today JP3399310006

WHC - Global Discovery DE000A0YJMG1

Folgende Titel werden nicht aufgenommen:

AGROINVEST UI DE000A0M7WT9

C.BECHSTEIN PIANOFORTEFABR. AG DE0005198006

DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX 1C LU0592216393

DEXIA EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459552

EasyETF Stoxx600 Telecommunications FR0007068044

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG STEP-UP INH.-SCHV.V.2013(2015) DE000A1PGMA6

JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A LU0432979614

KTG Agrar-Anleihe: 7,125% bis 06.06.2017 DE000A1H3VN9

LAZARD EUROPEAN MICROCAP DE000A0H1FW8

Lyxor ETF Ibex35 FR0010251744

WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0

ZINSPLUS OP DE000A0MUWS7

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.