Neuigkeiten für Trader im Zuge der Expansion in die Schweiz

Der Start von wikifolio.com in der Schweiz bedeutet auch einige Neuigkeiten für unsere Trader. Dieser Blogbeitrag soll einen ersten Überblick für eventuell auftretende Fragen geben.

Wissenswertes:

Die Expansion in die Schweiz bedeutet, dass wir ab sofort auch in der Schweiz wikifolios zum Vertrieb zulassen können. Für die Zulassung gibt es jedoch bestimmte Voraussetzungen. Der größte Unterschied zu den bisher in Deutschland zugelassenen wikifolios besteht darin, dass besonders darauf geachtet werden muss welches Anlageuniversum für das wikifolio gewählt wird. Derzeit können nur wikifolios in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen werden, deren Handel sich auf Aktien beschränkt.

Möchte ich also ein wikifolio erstellen, das auch in der Schweiz zugelassen wird, dürfen ausschließlich Aktien im Anlageuniversum aktiviert werden. Ist mir als Trader die Zulassung in der Schweiz nicht so wichtig, kann ich weiterhin das gesamte Anlageuniversum wählen, muss aber dafür auf die Zulassung in der Schweiz verzichten. Um das Angebot an Aktien zu erweitern, wurden vor einigen Wochen neue Schweizer Werte aufgenommen. Genauere Informationen dazu finden sich im Blogbeitrag „Neue schweizer Werte im Anlageuniversum“.



wikifolios, welche die Voraussetzungen für die Zulassung in der Schweiz erfüllen, werden nach erfolgreicher Emission des wikifolio-Zertifikats einige Wochen danach automatisch auch in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Der Trader muss dies nicht eigens beantragen. In den nächsten Wochen werden auch bestehende wikifolios schrittweise für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Dabei gilt die gleiche Bedingung: Das Anlageuniversum muss auf Aktien beschränkt sein. Selbst wenn bisher nur Aktien gehandelt wurden, das Anlageuniversum jedoch beispielsweise auch ETF’s, Fonds und Hebelprodukte umfasst, ist dies ein Ausschlusskriterium.

Trotz der Expansion von wikifolio.com in die Schweiz werden sowohl das wikifolio Musterdepot, als auch das Zertifikat immer in Euro geführt. Wertpapiere in anderen Währungen (z.B. Titel aus dem SMI oder Dow Jones Industrial Index) werden stets zum aktuellen Wechselkurz in Euro umgerechnet.Weiterhin unverändert bleibt, dass alle wikifolio-Zertifikate von Lang & Schwarz emittiert werden. Die wikifolio-Zertifikate können auch von Schweizern über die Börse Stuttgart geordert werden.



» Wenn Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Thema haben zögern Sie nicht uns unter service@wikifolio.com zu kontaktieren. «

Das könnte Sie auch interessieren:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.