Nothern Data - Bitcoins statt Gold: Hier gibt es die Schaufeln 2.0

Eine Kursrally gibt es aber auch bei diversen Aktien von Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren könnten. Dazu zählt unter anderem das in Frankfurt ansässige Unternehmen Northern Data , der nach eigener Aussage führender Anbieter im Bereich von weltweiten HPC-Lösungen (High Performance Computing). Dabei geht es um Anwendungen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder eben Blockchain und Bitcoin-Mining. Konkret bietet Northern Data die Infrastruktur an, um Bitcoins zu schürfen. In den Verträgen mit den Kunden soll teilweise zudem eine Partizipation an deren Gewinnen vereinbart sein, weshalb ein steigender Bitcoin-Preis doppelt positiv wirken könnte. Die Aktie von Northern Data war im vergangenen Jahr nach negativen Kommentaren kurzzeitig stark unter Druck geraten, hat diese Kursdelle mittlerweile aber mehr als wettmachen können. Der Trend ist seit 15 Monaten klar aufwärts gerichtet. Während der Titel im Herbst 2019 noch für gut zehn Euro zu haben war, kostet ein Anteilsschein heute rund 140 Euro. Allein seit November hat sich die Aktie mehr als verdreifacht. Zu Wochenbeginn wurde gerade ein neues Rekordhoch markiert.

Vertrauen, Geduld und Perspektive

Gestiegen ist in den vergangenen Wochen auch das Interesse der wikifolio-Trader an der Aktie. In dem wikifolio VV Aktien flexibel ist sie mit rund zehn Prozent Gewichtung sogar der größte Depotwert. Die verantwortlichen Vermögensverwalter von SIGAVEST ( SIGAVEST ) hatten den Titel Anfang Dezember für 57,60 Euro in ihr Portfolio aufgenommen und sind bis heute dauerhaft dabei geblieben. Aktuell freuen sie sich daher über einen Buchgewinn von 135 Prozent und eine aktuelle Analysten-Studie, die noch weiteres Potenzial verspricht: „Hauck und Aufhäuser bestätigen am 9.2. ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 210 Euro!!!! Hintergrund sind die immer häufigeren Investitionen in Kryptowährungen wie den Bitcoin seitens großer Investoren. Northern Data verfügt über eine eigene Expertise bei Aufbau und Betrieb von Bitcoin-Datenschürfzentren. Deshalb haben verschiedene Firmen langlaufende Verträge abgeschlossen, die Northern Data einen steil nach oben gerichteten Wachstumspfad ermöglichen. Die Verträge haben sehr wahrscheinlich auch eine Gewinnbeteiligungskomponente, die bei steigenden Bitcoin-Preisen zusätzliches Potenzial bedeutet. Man stehe aber nicht nur auf einem Bein, sondern ist auch bei Grafikprozessoren auf Kurs“. Das Musterdepot der Anlageprofis, das auch noch einen sehr gut laufenden Bitcoin-Tracker beinhaltet, hat sich seit dem Frühjahr 2020 mehr als verdoppelt und kommt insgesamt nun auf eine Performance von 138 Prozent oder 12,5 Prozent p.a..

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +140,1 % seit 04.11.2013

+48,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 18.005,22 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12,6 Prozent

Gewinnmitnahmen nach gut drei Wochen

In dem wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel von Axel Albietz ( TraderOnkel ) summieren sich die Gewinne sogar auf 256 Prozent oder durchschnittlich 29 Prozent pro Jahr. Bei Northern Data liegt der Trader zwar „nur“ mit 70 Prozent im Plus. Das ist bei einer Haltedauer von wenigen Wochen aber auch mehr als beachtlich. Deshalb hat er hier in den vergangenen Tagen auch schon reagiert: „Bei Northern Data realisiere ich erste Teilgewinne. Knapp 50 Prozent in gut drei Wochen kann sich denke ich sehen lassen. Die starke Performance zuletzt zeigt deutlich, dass die Gewinn-Trades die Verlierer deutlich übersteigen. Dennoch bleibt Risikoreduzierung und eine hinreichend große Diversifikation an erster Stelle der Trading-Strategie“. Das auf Allzeithoch notierende Depot besteht aktuell aus knapp 50 Titeln und ist damit tatsächlich recht breit gestreut.

AA+ Master-Trading ohne Hebel TraderOnkel DE000LS9JY97 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +252,6 % seit 22.03.2016

+58,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.766.982,31 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 29,5 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

Alle wikifolios mit Northern Data im Depot! Welche Trader setzen auf das Unternehmen? Wie wird die Aktie gehandelt? wikifolio-Suche