Bei Nvidia hinkt die Aktie den Kurszielen klar hinterher

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Nvidia-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Der Umsatz wurde auf gut 18 Milliarden Dollar verdreifacht, der Gewinn explodierte von 680 Millionen Dollar auf 9,2 Milliarden Dollar. Auch beim Ausblick (Q4-Umsatz von etwa 20 Milliarden Dollar) überzeugte Nvidia, dessen Firmenlenker Jensen Huang den Wandel durch Künstliche Intelligenz erst ganz am Anfang sieht. Als weltweit größter Hersteller von im Bereich der künstliche Intelligenz einsetzbaren Chips mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent sollte Nvidia davon auch weiterhin profitieren können.

Der Umsatz wurde auf gut 18 Milliarden Dollar verdreifacht, der Gewinn explodierte von 680 Millionen Dollar auf 9,2 Milliarden Dollar. Auch beim Ausblick (Q4-Umsatz von etwa 20 Milliarden Dollar) überzeugte Nvidia , dessen Firmenlenker Jensen Huang den Wandel durch Künstliche Intelligenz erst ganz am Anfang sieht. Als weltweit größter Hersteller von im Bereich der künstliche Intelligenz einsetzbaren Chips mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent sollte Nvidia davon auch weiterhin profitieren können.

Analysten sind optimistischer als die Investoren

Bemerkenswert ist, dass sich der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und den Kurszielen der Analysten, welche auf aktien.guide aktiv sind, zuletzt deutlich vergrößert hat. Denn während die Aktie in den vergangenen gut drei Monaten unter dem Strich nur moderat gestiegen ist, haben die Banken ihr Konsens-Kursziel von rund 550 US-Dollar auf mittlerweile fast 670 Dollar ausgeweitet. Das würde ein Potenzial von 39 Prozent bedeuten. Der Anteil der Kauf-Empfehlungen ist von ohnehin schon sehr hohen 86 Prozent auf nunmehr 94 Prozent gestiegen. Studien mit einem „Verkaufen“-Voten gibt es gar keine mehr.

Wei schätzt du die Nachrichten und die Zukunft von Nvidia ein? Stimme hier ab und teile deine Meinung mit der Community:

Durchhaltvermögen bringt 6.000 Prozent Buchgewinn

Mit 260 Trades und 143 Käufen (55 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen fast schon traditionell eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. In dem von Stefan Schmidmayr ( SSLInvesting2 ) seit acht Jahren betreuten wikifolio Kunterbunter Mix ist Nvidia nach wie vor die klare Nummer eins. Zu verdanken ist das zum einen der fulminanten Kursentwicklung, die dem Trader bei dieser Position ein Plus von fast 6.000 Prozent beschert hat. Zum anderen aber natürlich auch das Durchhaltevermögen von Schmidmayr, der die Aktie seit Anfang 2016 durchgängig in seinem Musterdepot hält und gerade zuletzt nur noch kleinere Stückzahlen verkauft hat, um die Gewichtung im Depot etwas zu reduzieren. Die liegt aktuell bei rund 19 Prozent. Seiner vagen Ankündigung in der Vorwoche („Evtl. gebe ich ein paar Stück ab“) folgten bisher keine entsprechenden Transaktionen.

Grundsätzlich bleibt der Trader ohnehin sehr zuversichtlich: „Die Zahlen haben mal wieder überzeugt und konnten die Erwartungen übertreffen. Vermutlich liegt es nur am Ausblick bzw. den Unsicherheiten mit China, warum die Aktie korrigiert. Wir bleiben dennoch investiert“. Das wikifolio, dessen Zusammensetzung auf den Meinungen von Analysten sowie Empfehlungen in Börsenbriefen beruht, weist aktuell ein Kursplus von 112 Prozent aus. Das bedeutet eine jährliche Rendite von 9,8 Prozent, was gerade mit Blick auf den moderaten Maximalverlust von nur gut 24 Prozent beeindruckt.

Kunterbunter Mix SSLInvesting2 DE000LS9PRT7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +112,1 % seit 29.11.2015 EUR 63.188,34 Investiertes Kapital +13,9 % Performance (1 J) 18,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,9 Prozent

Kursverdoppelung bei Top-Holding

Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ) steuert mit seinem wikifolio Zukunftsinvestment gerade auf neue Rekordmarken zu. Im laufenden Börsenjahr gelang ihm mit dem Fokus auf Unternehmen, die eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen, ein Kursplus von 37 Prozent. Die Gesamtperformance ist dadurch auf 114 Prozent gestiegen, was seit dem Start im Frühjahr 2020 eine p.a.-Rendite von 23 Prozent bedeutet. Mit dazu beigetragen hat als aktuell zweitgrößter Depotwert auch Nvidia, bei denen sich der gerne langfristig investierende Trader über eine Verdoppelung seines Einstandskurses freut.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +112,6 % seit 06.04.2020 EUR 8.301,54 Investiertes Kapital +24,4 % Performance (1 J) 21,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +23,2 Prozent

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel