Wow! Nvidia lässt alle Marktteilnehmer neu rechnen

Schon im nachbörslichen US-Handel hatte die Aktie des US-Chipherstellers gestern Abend 25 Prozent zugelegt und an den europäischen Börsen wird die fulminante Fortsetzung der Rally heute tatsächlich bestätigt. Was für ein Run! Die zum wiederholten Male neu entfachte Euphorie rund um die Aktie basiert wohl vor allem auf dem Ausblick, den das Unternehmen gestern nach US-Börsenschluss geliefert hat. Der Grafikprozessor-Spezialist will im laufenden Quartal (endet im Juli) einen Umsatz von ca. 11 Milliarden Dollar erzielen. Analysten hatten im Vorfeld gerade mal mit 7,2 Milliarden Dollar gerechnet. Eine solche Abweichung bei einem so großen Konzern kommt nur sehr selten vor. Aber auch mit den Q1-Zahlen wusste Nvidia zu überzeugen. Der Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar lag ebenso über den Erwartungen (6,5 Milliarden Dollar) wie der Gewinn je Aktie (1,09 Dollar vs. 0,92 Dollar).

Beim Börsenwert winkt der Sprung in die Top-Elite

Das zunehmende Interesse an künstlicher Intelligenz sorgt damit also noch schneller und noch stärker als ohnehin schon erwartet für eine massiv steigende Nachfrage nach den entsprechenden Chips von Nvidia. Deren Marktkapitalisierung könnte damit nun die Marke von 1 Billion Dollar erreichen. Das ist zuvor erst sechs anderen US-Unternehmen gelungen. Das alles wird viele Trader auf wikifolio.com sehr freuen. Denn obwohl die Aktie in den vergangenen Tagen und Wochen mehrheitlich verkauft wurde, ist der Halbleiter-Spezialist immer noch in über 9 Prozent aller Musterdepots vertreten und damit einer der beliebtesten Titel überhaupt.

Wahrlich eine gute Ausgangsposition

In dem von Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ) betreuten wikifolio Zukunftsinvestment ist Nvidia aktuell der drittgrößte Depotwert hinter Microsoft und Alphabet . Der Trader ist bei der Firma seit mehr als einem Jahr durchgängig investiert. Die zuletzt so positive Entwicklung und der aktuelle Kurssprung bescheren ihm bei der Position mittlerweile ein Kursplus von 64 Prozent.

Das vor gut drei Jahren eröffnete wikifolio kommt bislang auf eine Performance von 92 Prozent sowie einen maximalen Verlust von 33 Prozent. Im Jahresdurchschnitt wurde damit ein Plus von über 23 Prozent generiert. Bauerfeind sucht für dieses Depot gezielt nach Aktien von Unternehmen, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bieten.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +95,1 % seit 06.04.2020 +15,5 % 1 Jahr 0,73 × Risiko-Faktor EUR 2.730,91 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +23,1 Prozent

Seit dem Einstieg nahezu verdoppelt

In dem wikifolio Leitwolf Multi Konzept ist Nvidia heute sogar auf den ersten Platz der Depot-Rangliste geklettert. Und zwar nicht nur was die Gewichtung angeht, sondern auch bezogen auf die bisherige Performance. Entsprechend glücklich zeigt sich der verantwortliche Trader Thorsten Mosel ( coblenztrade ) in seinem Kommentar zu den Zahlen: „Nvida, vielleicht eine der besten Aktien der Welt? Gestern wurden Zahlen gemeldet. Besser als erwartet. Nach dem beeindruckenden Anstieg der letzten Wochen verwundert mich das nicht. Seit Jahren läuft der Wert sehr erfolgreich nach oben. Hier und da durch starke Konsolidierungen unterbrochen. Im Zertifikat aktuell nahezu verdoppelt und jetzt mit ca. 20 Prozent gewichtet.“ Nvidia trägt mit seiner Entwicklung auch dazu bei, dass sich die Erholung des 2022 stärker unter Druck geratenen wikifolios (49 Prozent Drawdown) weiter fortsetzt. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 24 Prozent gestiegen, wodurch sich die Gesamtperformance auf 111 Prozent oder 10 Prozent p.a. erhöht.

Leitwolf Multi Konzept coblenztrade DE000LS9HFX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +111,3 % seit 19.09.2015 +2,4 % 1 Jahr 1,16 × Risiko-Faktor EUR 89.795,25 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +10,0 Prozent

