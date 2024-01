Nvidia – weitere 100 % nach neuen Allzeithochs?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Nvidia-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Nach mehreren Quartalen mit sinkenden Umsätzen ist Micron in seinem Startquartal des Geschäftsjahres 2023/24 endlich die Trendwende gelungen. Der Umsatz von 4,73 Milliarden US-Dollar lag zudem über den Konsensschätzungen von 4,58 Milliarden Dollar. Auch für das laufende Quartal kündigte der Hersteller von Speicher-Chips einen über den Erwartungen liegenden Anstieg der Einnahmen an. Damit scheint die Nachfrageschwäche bei den Chips für Smartphones, Computer und Server endlich abzuebben. Vorstandschef Sanjay Mehrotra geht denn auch davon aus, „dass sich unsere Geschäftsgrundlagen im Geschäftsjahr 2024 verbessern werden“. Positiv gewertet wird zudem, dass der Konzern einen geringer als erwartet ausgefallenen Verlust ausgewiesen hat. Statt der von Analysten im Durchschnitt erwarteten 1,01 Dollar betrug das Minus je Aktie nur 0,95 Dollar.

Die Aussicht auf eine weiterhin starke Nachfrage nach den im Bereich der künstlichen Intelligenz einsetzbaren Chips weckt immer neue Fantasien bei Anlegern. Das gilt auch für die wikifolio Trader. Mit 364 Trades und 237 Käufen (65 %) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen einmal mehr die am meisten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Glaubt man den Analysten, ist die Nvidia -Rally auch noch nicht zu Ende. Laut aktien.guide liegt das durchschnittliche Kursziel mit gut 664 Dollar 21 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Und das höchste Kursziel beträgt sogar 1.100 Dollar, was noch mal eine Verdoppelung bedeuten würde.

Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest ) hat die Nvidia-Aktie seit fast zwei Jahren durchgängig in seinem wikifolio Zukunftsinvestment und liegt bei der zweitgrößten Position des Depots mit 126 % im Plus. Gut 10 % des Portfolios sind in Nvidia investiert, nur Microsoft kommt aktuell auf einen (geringfügig) höheren Anteil. Über seine Depotwerte berichtet der Trader regelmäßig, indem er in seinen Kommentaren die aktuellen Nachrichten verlinkt. Von Nvidia wissen interessierte Anleger daher unter anderem, dass das Unternehmen im zweiten Quartal mit der Massenproduktion eines extra für China entwickelten Chips für künstliche Intelligenz beginnen wird, um damit die US-Exportvorschriften zu erfüllen.

Das im April 2020 initiierte wikifolio glänzt mit einem Wertzuwachs von 122 %. Dank einer überdurchschnittlich starken 12-Monats-Bilanz (+36 %) ist das Allzeithoch nach einem schwächeren Jahr 2022 schon wieder in Reichweite gerückt. Der Trader setzt inhaltlich auf Aktien von Firmen, die seiner Meinung nach eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +124,3 % seit 06.04.2020 EUR 7.626,72 Investiertes Kapital +38,1 % Performance (1 J) 20,5 % Volatilität (1 J) Perf. seit Erstellung: 121,8 %

1.300 % Buchgewinn mit der Chip-Aktie

Marcel Schmidt ( MSMVI ) ist über sein wikifolio Wachstumsaktien Weltweit MS sogar schon seit Mitte 2019 bei Nvidia investiert. Der Trader ist von den Zukunftsaussichten des Chip-Spezialisten weiterhin überzeugt: „Der Ausbau der Rechenzentren ist in Betracht der möglichen exponentiellen Zunahme an Datenmengen nicht unwahrscheinlich.“

Trotzdem hat er zuletzt zweimal kleinere Gewinnmitnahmen getätigt. Bei einem Kursplus von mittlerweile 1.300 % und einem Depotanteil von jetzt immer noch 22 % ist das freilich ein nachvollziehbarer Schritt. Der Trader erläuterte dazu: „Die Position ist sehr dominant im Depot. Ein kleines bisschen den Anteil senken, kann nicht schaden.“

Das vor fünf Jahren eröffnete Musterdepot profitiert von der beeindruckenden Performance der Top-Holding. Aber auch andere Depotwerte weisen hohe Buchgewinne aus. Daraus resultiert eine Gesamtperformance von 126 % oder 18 % im Jahresdurchschnitt.

Wachstumsaktien Weltweit MS MSMVI DE000LS9RYL6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +128,4 % seit 11.02.2019 EUR 2.968,86 Investiertes Kapital +53,3 % Performance (1 J) 32,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +18 %

