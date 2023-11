Rheinmetall: Mit vollem Auftragsbuch zu neuem Allzeithoch

Wie sinnvoll die Fokussierung auf ESG-Indizes in Zeiten zunehmender kriegerischer Auseinandersetzungen ist, muss jeder Anleger mit sich und ggf. seinem Gewissen vereinbaren. Fakt ist jedenfalls, dass die bei solchen Kursbarometern konsequent ausgeschlossenen Rüstungsaktien die Performance in diesem Jahr klar positiv beeinflusst hätten. Was auch an guten Geschäftszahlen liegt.