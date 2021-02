Rückblick Anlegerabend mit Vermögensverwaltern in der Börse Stuttgart

Im Rahmen eines Anlegerabends der Börse Stuttgart Anfang Juni hatten Privatanleger die Möglichkeit, die Strategien von Vermögensverwaltern auf wikifolio.com „live“ zu erleben.

Unter dem Titel „Social Trading professional“ stellten am 5. Juni 2014 vier Vermögensverwalter, Ihre wikifolios vor. Wir haben die Inhalte der Vorträge kurz zusammengefasst und um kurze Interviews mit den Vortragenden ergänzt.

Stefan Greunz, Head of Business Development von wikifolio.com über die neuesten Entwicklungen im Social Trading

Guido vom Schemm von der GVS Financial Solutions GmbH stellte die Strategie seines wikifolios „European Value Stars“ vor. Hier zielen die Experten auf Fehlbewertungen am Markt, wodurch langfristig bei relativ geringen Schwankungen eine möglichst hohe Rendite erzielt werden soll. Mit Hilfe eines hauseigenen „Value Filters“ können dabei vermeintlich unterbewertete europäische Substanzaktien frühzeitig entdeckt werden. So gab es zum Beispiel bei dem Explosionsschutz-Spezialisten R. Stahl nur drei Wochen nach der Aufnahme in das wikifolio ein Übernahmeangebot, durch das die Aktie mit einem schnellen Gewinn von rund 28 Prozent verkauft werden konnte.

Guido vom Schemm von GVS Financial Solutions GmbH über „European Value Stars – Vorsprung durch Substanz“

Antonio Biondo von der BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH hingegen ging in seiner Präsentation sehr detailliert auf die aktuelle Vorliebe der Portfoliomanager für Schwellenländer-Anleihen ein. Bei dieser insbesondere in dem wikifolio „ETF-Strategie Konservativ“ relativ stark gewichteten Anlageklasse wird die zwingend notwenige Diversifizierung über den Kauf von kostengünstigen Indexfonds (ETF) erreicht.wahrscheinlich kannst sie heute abend schon haben

Antonio Biondo von BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH über „Anleihen von Schwellenländern: Zeit für den Einstieg?“

Bei Klaudius Sobczyk von der PEH Vermögensmanagement GmbH drehte sich alles darum, wie Anleger mit Hilfe des wikifolios „Aktien Transatlantik“ von den positiven Auswirkungen des transatlantischen Freihandelsabkommens profitieren können. Bei der entsprechenden Strategie wird das Kapital der Investoren möglichst gleichgewichtet in US-amerikanische und europäische Aktien investiert, die in einem recht aufwändigen Verfahren nach mehreren fundamentalen Faktoren ausgewählt werden.

Klaudius Sobczyk von der PEH Vermögensberatung GmbH über „Das Freihandelsabkommen: Chancen für Investoren“

Stephan Albrech von der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG, hob in seinem Vortrag die Bedeutung eines hohen Markenwertes von börsennotierten Unternehmen hervor. Demnach gehen steigende Markenwerte erfolgreicher Unternehmen meistens auch mit steigenden Aktienkursen einher. Dieser Aspekt dient daher als Basis für die Anlagestrategie des ebenfalls in Kürze investierbaren wikifolios „Top Global Brands“.

Stephan Albrech von Albrech&Cie. Vermögensverwalter AG über „Top Brands - Investition in die großen Marken dieser Welt!“

Alle Vorträge zum Download und weitere Informationen finden Sie auch unter:

https://www.boerse-stuttgart.deSeit Herbst 2013 können ausgewählte Vermögensverwalter ihre Strategien in einem eigenen Bereich auf wikifolio.com veröffentlichen. Bestehende und neue Anleger können somit erstmals auch mit kleinen Beträgen z.B. ab 100 € an der Entwicklung dieser Strategien partizipieren.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.