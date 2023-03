Salesforce: Ist die Rally jetzt vorbei?

Bei fallenden Kurse gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des US-Softwareherstellers Salesforce. Überraschend starken Zahlen (Q4-Umsatzplus von 14%) und ein optimistischer Ausblick bescherten Salesforce Ende Februar einen Kurssprung (zwischenzeitlich +16 %). In den letzten beiden Wochen baute das Wertpapier diese Gewinne zum Teil wieder ab. Auf Wochensicht beträgt das Minus 6,6 %. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt, dass viele wikifolio Trader diesen Rücksetzer als Kauf-Chance betrachteten. Sie scheinen also nicht davon auszugehen, dass die Verluste lange anhalten werden.

Bei fallenden Kurse gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des US-Softwareherstellers Salesforce . Überraschend starken Zahlen (Q4-Umsatzplus von 14%) und ein optimistischer Ausblick bescherten Salesforce Ende Februar einen Kurssprung (zwischenzeitlich +16 %). In den letzten beiden Wochen baute das Wertpapier diese Gewinne zum Teil wieder ab. Auf Wochensicht beträgt das Minus 6,6 %. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt, dass viele wikifolio Trader diesen Rücksetzer als Kauf-Chance betrachteten. Sie scheinen also nicht davon auszugehen, dass die Verluste lange anhalten werden.

Trading Sentiment: Salesforce ist heiß begehrt

Salesforce-Aktie: + 30 % seit Jahresbeginn

Voting Insights: Geht die Rally weiter?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.