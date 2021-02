Smart Investor nimmt wikifolio Performance unter die Lupe

Auf Anfrage des Smart Investor haben wir bei wikifolio.com die Performance unserer Trader unter die Lupe genommen. Ralph Malisch vom Smart Investor hat diese Daten gleich mal mit der Performance des DAX verglichen.

Der Smart Investor bezeichnet sich selbst als „Das Magazin für den kritischen Anleger“. Diesem Credo entsprechend lesen sich nicht nur die Highlights der vergangenen Ausgaben. In der aktuellen Ausgabe hat Ralf Malisch, Redakteur der ersten Stunde beim Smart Investor, auch die Performance der wikifolio-Trader kritisch beleuchtet.

Zugegeben, auch die wikifolio-Trader hatten es in den vergangenen Wochen nicht einfach. Starke Kursschwankungen standen an der Tagesordnung, der DAX pendelte mit einem Spielraum von über 1.000 Punkten auf und ab.

Ralf Malisch hat diese Gelegenheit beim Schopf gepackt um die von Andreas Kern und dem wikifolio.com Team so oft propagierte Outperformance der wikifolios gegenüber den Leitindizes unter die Lupe zu nehmen.

In seinem Artikel „Strategien im Seitwärtsmarkt“ vergleicht er nicht nur die Performance der wikifolios mit dem DAX sondern berichtet auch, welche die Einflussfaktoren auf Out- oder Underperformance der wikifolio-Trader sind. Spannend sind vor allem die großen Unterschiede der Performance bei unterschiedlichem Handelsstil und Entscheidungsfindung.

