SMEIL! Award 2014 - Die Sieger stehen fest

Im Mai 2014 suchten boerse-social.com, X-Trade-Brokers, OnVista.de und wikifolio.com im Rahmen des SMEIL Award 2014 zum zweiten Mal die besten Finanzblogger im deutschsprachigen Raum. Die Sieger in den Kategorien “Finance Blog” und “Corporate Finance Blog” und der Gewinner des Sonderpreises “Bester Social Trading Blog” stehen nun fest.

SMEIL 2014 - Die Gewinner

================================

Aus über 90 Einreichungen gingen „Die Börsenblogger“ als Sieger der Gesamtwertung sowie voestalpine in der Kategorie Corporate als Sieger hervor. Die ersten drei Plätze der Gesamtwertung „Finance Blog of the Year" gewinnen Geldpreise im Gesamtwert von € 1.750. Details zum Ranking und den Kategorien gibt es auf den SMEIL Award Seiten von boersesocial.com.

----------

Ranking Hauptwertung

- Platz 1: „Die Börsenblogger“ - Platz 2: „wolfgang-matejka.com“ - Platz 3: „Der Goldberg“ ----------

Social Trading Sonderpreis geht an den Blog "Trading der Besten"

Erstmalig wurde in diesem Jahr auch ein Preis für den besten Social Trading Blog vergeben. Belohnt wird der Blogger mit einem Besuch in der Social-Trading-Hauptstadt Wien und einem Blick hinter die Kulissen der Social-Trading-Plattform wikifolio.com.

Gemeinsam mit den Veranstaltern wurde Michael Tomaschek mit seinem Blog „Trading der Besten“ als würdiger Träger des Social Trading Sonderpreises ausgewählt. Sein Blog überzeugt durch den ehrlichen und fundierten Einblick in die Social-Trading-Szene. Lesenswert ist vor allem der kompakte Überblick über sämtliche Social-Trading-Anbieter.

wikifolio-Trader unter den Teilnehmern

Unter den Einreichungen beim SMEIL Award 2014 haben sich auch zwei Blogger wiedergefunden, die ihre Inhalte ganz ihrem eigenen wikifolio widmen: Reich mit Plan und [„PPInvest – Der Wikifolio – Manager“]( http://ppinvest-blog.blogspot.com). Beiden Bloggern wollen wir in den nächsten Tagen für ihre tolle Leistung eine kleine wikifolio.com Überraschung zukommen lassen.

Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich und freuen uns auf eine Fortsetzung der SMEIL Award Serie 2015.

Hier sind nochmal alle Einreichungen auf boersesocial.com im Überblick

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.