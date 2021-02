Zu Gast bei wikifolio.com: Autor der wikifolio-Studie, Alexander Jonen

Die Studie von Alexander Jonen ist ein Auszug aus einem etwas größeren Projekt, seiner Dissertation. Ziel der Analyse war, herauszufinden, ob wikifolios mit anderen handelbaren aktiv gemanagten Strategien (z.B. Fonds) mithalten können.

Die Studie zeigt: Im Falle der allerersten ausschließlich in Aktien investierten ca. 130 wikifolios schneiden diese tatsächlich besser ab als Fonds.

Details zum statistischen Verfahren, welche Parameter untersucht wurden und wie signifikant die Ergebnisse waren, erfahren Sie im Videointerview:

Über Alexander Jonen

Alexander Jonen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Im Zuge dieser Tätigkeit forscht er in Kooperation mit seinem Vorgesetzten Prof. Dr. Frahm, aber auch eigenständig an verschiedenen Themen, u.a. wikifolio. Weiters unterrichtet er dort im Bereich Statistik und Risikomanagement. Nebenberuflich ist Alexander Jonen als freier Dozent an der Europäischen Fernhochschule Hamburg für das Fach Verhaltensökonomik und an der Hochschule Fresenius für das Fach "Investition & Finanzierung" tätig.

Hier geht's zum Download der im Video gezeigten Grafiken.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.