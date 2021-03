Handelsblatt.com | Mehr Sichtbarkeit dank vertiefter Integration

Uns ist besonders wichtig, dass unsere bestehenden Kooperationen ständig verbessert und ausgebaut werden, damit die Sichtbarkeit unserer Trader und der Informationsfluss an unsere Anleger erhöht wird. Gemeinsam mit einem unserer Shareholder, dem Nachrichtenportal „Handelsblatt.com", gehen wir nun diesen gemeinsamen Schritt mit einer präsenteren und tieferen Integration.

Einbindung auf Einzelwert-Seiten

Seit Anfang Juni erhalten Sie umfangreiche Informationen auf den Einzelwertseiten des Handelsblattes. Die interessierten Leser erhalten eine Übersicht mit inhaltlich passenden Handelsideen von wikifolio-Tradern sowie einen entsprechenden Trendindikator zum Einzelwert. Leser können dadurch Ihre eigene Meinung mit der Meinung der wikifolio.com Trader vergleichen und spannende Handelsideen entdecken, die Ihre eigenen Markteinschätzungen und Interessen widerspiegeln.

Einbindung auf den Börsenkurs-Seiten

Zuzüglich können sich die Handelsblatt.com Leser einen aktuellen Überblick über die meistgehandelten Aktien auf wikifolio.com verschaffen. Diese Übersicht ist seit Juni auf der Börsenkurs-Seite von Handelsblatt.com integriert. Durch aktuelle Trendindikatoren in ausgewählten Handelsideen, erhalten die Leser umfangreiche Informationen über die meistgehandelten Aktien.

Werfen Sie hier einen Blick auf die Module auf Handelsblatt.com. (Bitte nach unten scrollen):

Aktuelle wikifolio-Trades zu einem Einzelwert am Beispiel der Commerzbank!

Die meistgehandelten Aktien auf wikifolio.com!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.