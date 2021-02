wikifolio-Traderstammtisch: "Klappe die Zweite“ in Wien

Nach dem großen Erfolg in Stuttgart haben wir den Börsentag in Wien zum Anlass genommen, die nächste Stammtischrunde mit „Heimvorteil“ zu starten. Also haben wir am 17. Juni unsere Trader zum gemütlichen Beisammensitzen ins 7Stern Bräu im 7. Wiener Gemeindebezirk eingeladen.

Ab 19 Uhr haben die Mitarbeiter unseres Teams die ersten Gäste empfangen. Besonders gefreut haben wir uns über die Anwesenheit von Top-Trader „Volatrade“, der eines der erfolgreichsten wikifolios auf unserer Plattform betreibt.

Burger, Bier und Plattform-Feedback

Dank des 7Stern-Hausbieres ist die anfängliche Zurückhaltung schnell verflogen und in entspannter Atmosphäre haben sich viele spannende Gespräche entwickelt. Neben unserer Trading-Plattform haben vor allem der möglicherweise bevorstehende „Brexit“ sowie die Fußball-EM die Gemüter erregt. Unsere Teammitglieder haben die Ohren besonders dann gut gespitzt, wenn es um Verbesserungsvorschläge für unsere Plattform ging. Dieses Feedback von unseren Tradern ist für uns von immenser Bedeutung und wir werden uns alle Mühe geben, die Vorschläge so gut wie möglich in die Tat umzusetzen.

Wiedersehen beim Börsentag

Kurz vor elf Uhr haben wir die letzte Getränkerunde ausgegeben und nachdem das letzte Glas geleert war, fand der erste Stammtisch in Wien ein Ende. Aber schon am darauffolgenden Tag haben wir einige unserer Gäste wiedergetroffen – nämlich im Rahmen des Börsentages in Wien. Dabei waren wir nicht nur mit unserem grünen wikifolio.com Stand vertreten, sondern wir durften auch einen gut besuchten Vortrag zum Thema „Performance in turbulenten Börsenzeiten“ halten.

Nächster wikifolio-Trader Stammtisch in Berlin

Wir bedanken uns herzlich bei allen Wiener Stammtischpionieren und freuen uns schon heute auf eine Wiederholung im Sommer 2017. Den nächsten Stammtisch veranstalten wir im Oktober im Zuge des Börsentags in Berlin. Die Details zu dieser Veranstaltung werden wir euch natürlich zu gegebener Zeit zukommen lassen - bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Traden und Investieren auf wikifolio.com!

Video-Link: Business Development Manger Nikolaos Nicoltsios spricht am Börsentag im Interview mit Börse Stuttgart TV über seinen Vortrag.



