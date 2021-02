Der Stammtisch feiert Jubiläum

Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir in Stuttgart den ersten wikifolio-Traderstammtisch veranstaltet und zahlreiche "Pioniere" im Gasthaus Schönbuch begrüßen dürfen. Das bedeutet, dass es in diesem Jahr zur Invest-Messe den 1. Geburtstag dieser Veranstaltungsreihe zu feiern gab. Wir freuen uns sehr, dass sich diese wikifolio-Stammtische so großer Beliebtheit erfreuen und regelmäßig viele Trader anlocken. In Stuttgart haben diesmal 20 Gäste das gute Wetter genutzt, um gemeinsam mit uns das süffige Bier im „Carls Brauhaus“ zu genießen und sich dabei über Alltagsthemen und Trading-Strategien zu unterhalten. Mit Jens Jatho war diesmal auch ein wikifolio-Ranglisten-Führender darunter. Er betreut mit seinem wikifolio „Tenbagger Strategie“ das erfolgreichste Dachwikifolio unserer Plattform.

Stammtisch in Deutschlands größter Bierstadt

Nur wenige Woche vor der Invest hatten wir in München einen weiteren Stammtisch im „Augustiner am Dom“ veranstaltet. Auch dort kamen zahlreiche motivierte Trader vorbei. Erstmals hatten wir damals Besuch von professionellen Vermögensverwaltern. Die Vermögenverwalter von CM Equity war vertreten und Manfred Stiegel, der mit MS Finance Support Vermögensverwaltung schon seit 2008 selbständig tätig ist, war auch mit von der Partie. Mit seinem wikifolio „Stockpicker & Cash“, welches einen Stockpicking-Ansatz mit ausgeprägtem Risk Management verfolgt, gehört er mittlerweile zu den Urgesteinen unter den Vermögensverwalter. Die Gespräche waren wie immer spannend – diesmal waren vor allem das turbulente Börsenjahr 2016 mit „Brexit“ und die US-Präsidentschaftswahl ein Thema.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.