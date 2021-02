Neue Version online - Vermögensverwalter (beta)

Liebe wikifolio-Anleger und Trader, wie in einigen Interviews und in der Berichterstattung rund um wikifolio.com bereits angekündigt, freuen wir uns professionelle Vermögensverwalter auf wikifolio.com willkommen zu heißen.

Warum Vermögensverwalter-wikifolios?

wikifolis ermöglichen es ab z.B. € 100 - also auch mit kleineren Beträgen - in Handelsstrategien zu investieren. Bei Vermögensverwaltern war es bisher nur vermögenden privaten und institutionellen Kunden vorbehalten an deren Strategien teilzuhaben. Mit wikifolios von Vermögensverwaltern wird diese Einschränkung aufgehoben und das Know-How der Vermögenswerwalter für alle wikifolio-Anleger frei zugänglich.

Die von wikifolio.com ausgewählten professionellen Finanzdienstleister stellen - genauso wie wikifolio-Trader – Ihre Handelsstrategie völlig transparent auf wikifolio.com zur Verfügung. So können Sie jede Strategie und jeden einzelnen Trade in Echtzeit nachvollziehen.

Die von Vermögensverwaltern publizierten wikifolios finden Sie ab sofort in einem eigenen Bereich der wikifolio-Suche. Dieser Bereich befindet sich im Augenblick noch im Beta-Status und wird über die nächsten Wochen noch weiter optimiert und um weitere Vermögenswerwalter-wikifolios wachsen.

Weitere Verbesserungen

- wikifolio-Änderungen werden nun wieder ohne Verzögerung im wikifolio aktualisiert

- Gelöschte wikifolios werden ohne Verzögerung aus "Meine wikifolios" entfernt

- Probleme beim Hinzufügen/Löschen von wikifolios zur Watchlist wurden behoben

- Anzeigeproblem des Erstellungsdatums von ETF-Cup-wikifolios wurde gelöst

- Anzeigeproblem von wikifolio-Auszeichnungen wurde gelöst

- Darüber hinaus wurden jede Menge weitere kleinere Verbesserungen und Performanceoptimierungen vorgenommen

Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Version von wikifolio.com

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.