wikifolio.com auf der Invest 2014 in (Bewegt-)Bildern

Social Trading war das Gesprächsthema auf der Invest im April 2014 in Stuttgart. Das war auch für uns ganz deutlich zu spüren: Jede Menge Vorträge und Diskussionen, Video-Interviews und natürlich viele, viele Unterhaltungen mit Tradern, Anlegern und Interessenten.

wikifolio.com Partner, Vermögensverwalter, Trader und natürlich wir selbst standen Rede und Antwort in diversen Gesprächen. Hier findet ihr sämtliche Videos und ganz unten auch eine kleine Fotosammlung. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!

wikifolio.com Gründer und Geschäftsführer Andreas Kern macht den Anfang.

Die Themen: Das Geschäftsmodell von wikifolio.com, Vorteile für Anleger und Trader, Performance der wikifolios vor dem Hintergrund der Krim-Krise.

wikifolio-Trader Sebastian Reese „SR wisdom capital spekulativ“

Welcher Trading-Ansatz kommt bei sei seinem wikifolio „SR wisdom capital spekulativ“ zum Einsatz? Und warum gerade Gazprom in den vergangenen Wochen sehr gut lief?

wikifolio-Vermögensverwalter Gottfried Urban, Vorstand der Bayerischen Vermögen AG

Warum hat er sich für wikifolio.com entschieden? Was ist die Herausforderung für ihn als Vermögensverwalter? Welche seiner Strategien können auf wikifolio.com beobachtet werden?

wikifolio-Vermögensverwalter Stephan Albrech, Vorstandt der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Was macht Social Trading mit wikifolio.com aus? Welche Vor- oder Nachteile hat die Veröffentlichung der Strategien auf wikifolio.com? Mit welchen Strategien ist er auf der Plattform vertreten?

Für all jene, die die Invest 2014 in Stuttgart verpasst haben, haben wir einige Impressionen zusammengefasst:

