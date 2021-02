Hervorragende Leistungen sollen belohnt werden

Heute wollen wir uns auch im Namen unserer Anleger bei denen bedanken, die unseren Erfolg im ersten Jahr mit ihren hervorragenden Handelsstrategien und ausgezeichneten Renditen möglich gemacht haben - unseren Tradern!

Alle Trader, die mind. ein investierbares wikifolio mit mind. 10.000.- Euro (Stichtag: 22.07.2013) haben und deren vollständige Adresse bei uns hinterlegt ist, werden ein "kleines" Geschenk in den nächsten Tagen auf dem Postwege erhalten.

Einige beeindruckende Trader-Kennzahlen aus dem ersten Jahr wikifolio.com:

• 301.092 Orders wurden bisher abgesetzt

• 24.232 Kommentare wurden durch unsere Trader bisher geschrieben

• 66% aller abgeschlossenen Trades, waren Gewinn-Trades

• 741.238 mal haben sich unsere User auf wikifolio.com eingeloggt

• Alleine am 17.05.2013 haben 1908 wikifolios einen neuen Höchststand erreicht

• Die Trader von 98,62% der verkauften Kontrakte waren in den letzten 14 Tagen online.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Tradern – wir können hier nur sagen: „Weiter so!“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.