Voting-Insights: Dürfen Lihtium-Aktien ins Depot?

Trader, die auf Aktien von Lithium-Produzenten setzen, glauben daran, dass die Produktionszahlen von E-Autos, E-Bikes, Handys, Laptops, Tabletts und Co. weiter zunehmen werden und der Bedarf an Lithium in den kommenden Jahren dementsprechend steigen wird. Davon würden die Bergbauunternehmen, welche das Metall zu Tage fördern, profitieren.

Das Metall Lithium wird hauptsächlich für die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien verwendet. Diese sogenannten Lithium-Ionen-Akkus kommen unter anderem in tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, aber auch Hybrid- und Elektroautos zum Einsatz. Gewonnen wird Lithium durch Bergbau. Das leichteste Metall der Welt hat an der Erdkruste einen Anteil von etwa 0,006 Prozent. Die größten Produzenten sind die Länder Australien, Chile und China.

Trader Dieter Jaworski ( Javo ) erteilt Lithium-Aktien mit nur einem Satz eine Abfuhr. „Ich spekuliere generell nicht mit Rohstoffen und Nahrungsmittel.“ Patrick Kranz ( Larry ) investiert aus einem ähnlichen Grund nicht in Lithium-Aktien: „Ich investiere nicht gerne langfristig in zyklische Rohstoffwerte.“ Außerdem spricht laut Kranz noch ein weiteres Argument gegen den Kauf: „Das Thema ist mir schlicht zu sehr gehypt.“

