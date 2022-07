Voting-Insights: Sind Tech-Aktien jetzt ein Kauf?

Trader Dirk Althaus ( techguru) ist – wie 37 Prozent der wikifolio Community – der Meinung, dass Stock-Picking das Gebot der Stunde ist. Er erklärt: Ich habe es gewagt Anfang Mai meine Prognose für den NASDAQ in meinem Blog und Newsletter zu veröffentlichen. Diese liegt noch immer im Bereich von 10500 - 11000 Punkten mit Tief im Spätsommer oder Herbst. Auf Index-Ebene glaube ich also nicht, dass wir das Tief bereits gesehen haben. Ohne genaue Analyse der Unternehmen würde ich also nach wir vor sehr vorsichtig sein und im Zweifel besser nicht investieren.“ Führt man eine solche Analyse jedoch durch, gibt es laut Althaus gerade regelrechte Schätze zu entdecken: „Ich glaube, dass sich in der aktuellen Zeit fast nie dagewesene Chancen auftun! Vor allem das Risiko-Rendite-Verhältnis ist bei vielen Wachstums-Tech-Titeln in meinen wikifolios sehr attraktiv und spricht für ein Investment in ausgewählte Aktien. So zum Beispiel die Aktie von Okta im Cybersecurity Innovators wikifolio oder Zoom Video Communications im Augmented Reality Innovators wikifolio.“