The trend is your friend

In der alljährlichen Rede in Jackson Hole betonte deren Notenbankchef seine Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation und entzog den Erwartungen einer baldigen Kehrtwende den Boden. Nach seinem Hinweis, dass die Zinsen wohl für eine gewisse Zeit höher bleiben werden und dies auch für Schmerzen sorgt, legten die Aktienkurse an der Wallstreet erstmal den Rückwärtsgang ein und zogen die Notierungen auch an den anderen Börsenplätzen mit nach unten.

Angeknackste Glaubwürdigkeit

Der Blick auf die Preisindices macht dieses Verhalten auch verständlich, da sich die Teuerung hartnäckig im Bereich der Höchststände aus den 70er-Jahren bewegt. Und bringt damit viele Verbraucher in Bedrängnis, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Nachdem die ursprüngliche Einschätzung der temporären Inflation gründlich daneben ging, versucht die Notenbank nun ihre Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Derartige Fehleinschätzungen finden sich leider oft in der Geschichte einer Zentralbank. Umso wichtiger sind für Anleger erprobte und stabile Strategien.

Erfolgreiche Megatrends

Mit dem wikifolio Nordstern verfolgt Jörn Remus ( Nordmann2015) das Ziel an Aktien aus dem Bereich der Megatrends zu profitieren. Diese Ausrichtung und die jeweilige Börsensituation sind für die Selektion von Remus maßgeblich. Für seine zahlreichen kurzfristigen Trades orientiert sich „Nordmann2015“ an der Charttechnik, während Bewertung, Aussichten und Fantasie der Unternehmen für die langfristige Betrachtung maßgeblich sind. Zur Abrundung des wikifolios dienen Zertifikate und ETFs auf Indizes, Rohstoffe und Aktien. Die größte Einzelposition ist momentan die Cashquote mit 44,5 %. Die Aktienquote von 47,8 % verteilt sich auf 18 Werte, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. Square und Shopify sind mit 8,7 und 6,6 % die größten Positionen. 7,7 % von „Nordstern“ sind in Bull-Hebel-Produkte auf den S&P500, und den Dow Jones Industrial investiert. Seit Auflegung des wikifolios am 18. Juni 2015 erwirtschaftete Remus einen Zuwachs von 372 % beziehungsweise einen durchschnittlichen Jahresertrag von 24 %. In den zurückliegenden 12 Monaten gewann „Nordstern“ 8,7 % an Wert.

+7,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

Herausragende Entwicklung durch Innovationen

Ebenfalls seinen Schwerpunkt in den Vereinigten Staaten setzt Richard Dobetsberger ( Ritschy) mit seinem wikifolio UMBRELLA, wobei „Ritschy“ sein Hauptaugenmerk auf das Innovationspotenzial der Unternehmen legt. New Technology und Pharmawerte sind Kern seiner Analyse und das Universum umfasst dabei Aktien aus allen Ländern. Der konzentrierte Ansatz umfasst im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements maximal 12 Unternehmen, die im wikifolio so lange verbleiben, wie deren Innovationspotenzial besteht. Das aktuell zu 100 % investierte wikifolio umfasst aktuell somit 12 Aktienwerte, wobei die Top-5 60,2 % des wikifolios auf sich vereinen. Neben Lockheed Martin und Plug Power sind auch NextEra Energy, Sunrun und Boeing vertreten. Einer der letzten Zukäufe betraf beispielsweise Paypal. Seit Auflegung von „UMBRELLA“ am 16. September 2012 legte es um insgesamt 1.490 % zu und erwirtschaftete einen durchschnittlichen Jahresertrag in Höhe von 32 %. Auf Sicht von einem Jahr liegt „Ritschy“ mit 4,3 % im Plus.

+4,6 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

Growth, Dividende und Value

Mit Schwerpunkt auf Deutschland agiert Stefan Uhl ( Smyl) in seinem wikifolio GroDiVal TrendInvest. Der Name kombiniert seine drei wichtigsten Strategien und bringt diese mit den Abkürzungen „Gro“ für Growth, „Di“ für Dividende und „Val“ für Value zum Ausdruck. Das Universum umfasst neben europäischen auch amerikanische Aktien, die mittel- bis langfristig gehalten werden. Aktuell liegen 6,1 % in der Kasse, der Aktienanteil erstreckt sich mit 77,2 % über 32 Titel. 16,8 % des wikifolios sind in fünf ETFs investiert, wobei der größte Posten mit einer Gewichtung von 8,6 % amerikanische Energietitel abdeckt. Die Top-3 Aktienwerte umfassen insgesamt 29,9 %, Energiekontor stellt hierbei mit 14,1 % die größte Einzelposition dar, gefolgt von IVU Traffic mit 9,8 % und 7C Solarparken mit 6 %. An Zukäufen kamen kürzlich Aktien von DATAGROUP, Deutsche Post und Nynomic hinzu. Seit Auflegung am 7. Oktober 2013 legte „GroDiVal TrendInvest“ um 586,5 % zu und Uhl erwirtschaftete jährlich durchschnittlich 24,2 %.

-25,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Die neue Berichtswoche startet am Montag mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Daneben geben die Einkaufsmanagerbefragungen (deutsches Gesamtgewerbe und chinesischer Dienstleistungssektor) Hinweise über die Einschätzung der künftigen Konjunkturentwicklung. Am Dienstag folgt die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerdaten für den US-Dienstleistungssektor. Für die Eurozone folgen am Mittwoch die Wachstumszahlen, bevor am Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB auf die Agenda tritt. In Amerika ziehen die Arbeitsmarktdaten die Aufmerksamkeit auf sich. Die Bekanntgabe der Erzeuger- und Verbraucherpreise in China schließt die Berichtswoche am Freitag ab.

