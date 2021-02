wikifolio ETF Cup – Monatssieger Februar

Hier ist der Februar-Monatssieger und Gewinner eines von wikifolio.com ausgesuchten Tech-Gadgets unseres wikifolio ETF-Cups – powered by iShares und OnVista.de.

Monatssieger wird jener Trader, dessen ETF-Cup-wikifolio von Monatsanfang bis zum Ende des jeweiligen Monats die größte Performance erwirtschaftet hat.

Wer ist Monatssieger Februar?

Wir gratulieren Trader Ortwin S. zum Monatssieg im Februar! Mit seinem ETF-Cup-wikifolio ["power trading"][1] erwirtschaftete er eine Performance von insgesamt 5,98 Prozent. Noch am 28. Februar wurden 15 rasche Trades zur Performanceoptimierung durchgeführt, um den Monatssieg zu sichern, was Ortwin S. perfekt gelang.

Zweitplatziertes ETF-Cup-wikifolio im Februar war ["Best Invest"][3] mit 5,65 Prozent, am dritten Platz folgte ["ETF-wikifolio"][4] mit 5,62 Prozent.

Was gibt es zu gewinnen?

Zur Erinnerung: Das wikifolio.com Team hat die Ehre, die Monatspreise auszuwählen und zu übersenden. Fünf Personen aus unserem Team kaufen am jeweiligen Monatsende ihr aktuelles Lieblings-Technik-Gadget und übersenden es an den jeweiligen ETF-Cup-Monatssieger. Nach Stefan mit seinem iPad Air für den November, versendete Christina an den Dezember-Sieger eine Go-Pro HERO3+ Silver Edition. Im Januar war IT-Spezialist Marco Bareis an der Reihe und hat sich für ein Asus Nexus 7 entschieden.

Für den Februar hat das gesamte wikifolio.com Team einstimmig beschlossen, das Gerät, dass derzeit im wikifolio.com Office für ultimative Vitaminstöße sorgt, zu versenden: Den Philips Avance Entsafter.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.