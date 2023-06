wikifolio-Trader legen bei Super Micro Computer nach

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Super Micro Computer Aktie zu sehen! Registrieren Login

Das KGV ist dadurch trotz erhöhter Schätzungen auf 22 geklettert. Das durchschnittliche Gewinnmultiple der vergangenen zehn Jahre liegt nur bei der Hälfte. Da gab es allerdings die KI-Fantasie noch nicht. Und im Vergleich zu anderen potenziellen KI-Profieuren wie Nvidia sieht die Bewertung von Super Micro Computer fast schon wieder günstig aus. Wobei Nvidia auch dreimal so hohe Bruttomargen erzielt…

Kursexplosion nach den Quartalszahlen

So richtig durch die Decke ging der Aktienkurs von Super Micro Computer nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen Anfang Mai. Und das, obwohl der Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken und der Gewinn „nur“ um ca. 12 Prozent gestiegen war. Doch zum einen hatten die Analysten mit schwächeren Ergebnissen gerechnet und zum anderen sorgte der Ausblick des Vorstands für Begeisterung. Er sprach von einer anhaltend starken Nachfrage und sich normalisierenden Lieferketten. Daher sollten weitere Marktanteile gewonnen und die Skalierung ausgebaut werden können.

Das kam am Markt so gut an, dass die Aktie danach innerhalb von nur fünf Wochen fast 160 Prozent zulegen konnte. Aktuell läuft eine kleine Konsolidierung, die von den meisten wikifolio-Tradern aber als Einstiegschance wahrgenommen wird. Mit 166 Trades und 101 Käufen (61 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Durch Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden

Michael Werle ( LargFelderkarl ) hat die Aktie schon seit Anfang Februar in seinem wikifolio weekly Watchlist Tops . Im Laufe der Zeit wurde die Position immer weiter aufgestockt. Das liegt wohl daran, dass er bei der Wahl seiner Depotwerte immer nach den Top-Performern der vergangenen Woche oder des vergangenen Monats sucht. Und da war Super Micro Computer sehr häufig ganz vorne mit dabei. Am vergangenen Freitag und zum Start der laufenden Woche hat er sich dann in zwei Tranchen aber doch von einem Großteil der Aktien getrennt. „Wir reduzieren nach bisher sehr erfolgreichem Engagement die Position bei Super Micro Computer deutlich“, schrieb der Trader ohne nähere Begründung. Die Kursentwicklung sagt letztlich aber auch alles. So konnte Werle Gewinne von 95 bzw. 110 Prozent eintüten. Die Gewichtung der Aktie ist in diesem Zuge von zuvor fast 20 Prozent auf aktuell noch gut fünf Prozent gesunken. Damit ist Super Micro Computer jetzt die Nummer fünf in dem 18 Werte umfassenden Portfolio. Dazu gesellen sich 50 Prozent Cash. Das Momentum getriebene Depot kommt seit Beginn auf eine Performance von 86 Prozent oder gut acht Prozent im Jahresdurchschnitt.

weekly Watchlist Tops LargFelderkarl DE000LS9MC07 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +83,9 % seit 07.09.2015 +11,0 % 1 Jahr 0,54 × Risiko-Faktor EUR 29.788,96 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +8,3 Prozent

Spekulation auf neue Rekordmarken

Stefan Schmidmayr ( SSLInvesting2 ) ist über sein wikifolio Kunterbunter Mix weiterhin in (fast) vollem Umfang bei Super Micro Computer investiert. Von den bereits im Oktober erworbenen 32 Aktien hat er bislang lediglich zwei verkauft. Das bescherte ihm Ende Mai einen Gewinn von 216 Prozent. Etwa in dieser Größenordnung liegt die Position auch jetzt im Plus. In einem aktuellen Kommentar verlinkt er auf einen Medienbericht, wonach die Aktie aus charttechnischer Sicht bald neue Allzeithoch erzielen könnte. Das könnte auch ein Grund für sein Festhalten an der Aktie sein. Schließlich vertraut der Trader explizit auf Analystenmeinungen, Börsenbriefempfehlungen und aktuelle Nachrichten. Diese Strategie beschert ihm seit Ende 2015 ein Kursplus von 121 Prozent bzw. elf Prozent p.a.

Kunterbunter Mix SSLInvesting2 DE000LS9PRT7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +119,6 % seit 29.11.2015 +24,4 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor EUR 69.947,14 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +11,1 Prozent

