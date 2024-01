Die Besicherung aller wikifolio-Zertifikate ist da!

Ab sofort profitieren alle bestehenden wikifolio-Zertifikate und jedes neu emittierte wikifolio-Zertifikat von einer Besicherungslösung. Ausfälle aus einem mit Investitionen in Zertifikate generell einhergehenden Emittentenrisiko werden weitgehend abgesichert.

Was ist eine Besicherung?

Bei Zertifikaten handelt es sich um Schuldverschreibungen. Daher kann es für Gläubiger, sollte das betreffende Emissionshaus nicht mehr in der Lage sein, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, zu Ausfällen kommen.

Um dieses so genannte Emittentenrisiko einzuschränken, kann ein Emissionshaus im Interesse seiner Kunden seine Wertpapiere speziell besichern. Zur Absicherung der Verpflichtungen aus verkauften wikifolio-Zertifikaten verpfändet das Emissionshaus sämtliche Wertpapiere sowie Geldkonten, die zur Erfüllung dieser Verpflichtung gehalten werden. Die Geldkonten werden bei verschiedenen Banken geführt und zum Teil ausschließlich für die Besicherung unterhalten. Ein Treuhänder übernimmt die Funktion, die Sicherheiten im Auftrag der Anleger zu prüfen und den Grad der Besicherung zu ermitteln. Geriete das Emissionshaus in wirtschaftliche Schwierigkeiten, würde der Treuhänder auf die hinterlegten Sicherheiten zugreifen und diese an die Gläubiger auszahlen.

Alle wikifolio-Zertifikate sind besichert

Zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus ausstehenden wikifolio-Zertifikaten verpfändet die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft sämtliche Wertpapiere sowie Geldkonten, die zur Erfüllung dieser Verpflichtung gehalten werden. Die Geldkonten werden bei verschiedenen Banken geführt und werden zum Teil ausschließlich für die Besicherung unterhalten. Ein Treuhänder übernimmt die Funktion, die Sicherheiten im Auftrag der Anleger zu prüfen und den Grad der Besicherung zu ermitteln.

Die Besicherungslösung gilt für alle wikifolio-Zertifikate, ganz gleich, wann ein wikifolio-Zertifikat gekauft wurde, oder wie hoch die Summe der Investitionen in ein wikifolio-Zertifikat ist.

Für alle wikifolio-Zertifikate, die nach dem 8. März 2017 emittiert wurden, gibt es einen Abschnitt im zugehörigen Basisprospekt, der die Besicherung beschreibt. Alle wikifolio-Zertifikate, die bis inklusive 8. März 2017 emittiert wurden, sind aufgrund eines sog. Vertrages zugunsten Dritter zwischen dem Treuhänder und dem Emissionshaus ebenfalls im Sicherungsumfang enthalten.

Die Details befinden sich im Basisprospekt vom 28. Dezember 2016, der wie gewohnt auf der Website von Lang & Schwarz einsehbar ist.

Keine Mehrkosten – mehr Absicherung

Für den Anleger und den wikifolio-Trader entstehen keinerlei zusätzliche Kosten aus der Besicherungslösung. Lang & Schwarz und wikifolio.com tragen die durch die Besicherung anfallenden Aufwände.

Anleger profitieren durch die Besicherung der wikifolio-Zertifikate von einer Reduzierung des Ausfallrisikos bezogen auf das Emittentenrisiko. Ausfälle durch sonstige Risiken in Zusammenhang mit Investitionen in wikifolio-Zertifikate (z.B. Währungs- oder Kursrisiken) bleiben davon unberührt.