Angst vor der Korrektur? Top-wikifolios erholen sich schneller als der Markt

Vor der US-Notenbanksitzung am morgigen Mittwoch geben sich die Börsen volatil. Wie schon am Montag auch, starten die US-Leitindizes heute mit hohen Verlusten in den Handel. Der Markt signalisiere der Fed damit, was passieren könnte, wenn sie bei ihren Zinserhöhungen zu harsch vorgehen sollte, heißt es in den Medien.