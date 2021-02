Hey, 2ity sind Patrick und Oliver. Wir haben uns zusammengetan, um Knowhow aus den beiden Branchen Finanzen und Gesundheit zu vereinen. Wir sind in unseren Bereichen beide zukunftsorientiert aufgestellt und informiert. Wir haben nach ausgiebiger Recherche Portfolios für unterschiedliche Anlagestrategien erstellt und bieten diese über Wikifolio interessierten zum Kauf an. Patrick, ich bin 1989 geboren und seit 2015 als Finanz- und Niederlassungsberater für Ärzte tätig. Ich liebe es meine Begeisterung und mein Wissen zu allen Finanz- und Wirtschaftsfragen mit meinen Kunden zu teilen und so zu eigenständigen und nachhaltigen zielführenden finanziellen Entscheidungen beitragen zu können. Meine größte Stärke liegt darin mittel- und langfristige Trends in frühen Phasen zu erkennen. Meine Vision ist es, das Mindset und die negative Einstellung zu Geld und Besitztum gerade bei Jugendlichen aufzubrechen und nachhaltig positiv zu beeinflussen. Getreu dem Motto: “Nicht zu investieren ist riskant!” Oliver, ich bin 1991 geboren und Medizinstudent im letzten Studienjahr. Meine Interessen und Stärken liegen in den Bereichen Medizin, Gesundheitsprävention, Sport und Ernährung. Zukunftsgerichtetes Denken, Optimierung von Prozessen sowie die schnelle Verarbeitung von vielen Informationen gehören zu meinem „beruflichen Alltag“. Diese Kompetenzen nutze ich seit 2019 auch privat aktiv im Finanzsektor. Ich verfolge privat, wie auch hier im Wikifolio eine langfristige, breit diversifizierte Anlagestrategie, welche ich jedoch mit kalkulierten Positionen auf Unternehmen, mit für mich aussichtsreicher Position sowie Innovation, spicke. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

