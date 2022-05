Abcprogramm

Das erste Mal mit Börse kam ich vor ca. 10 Jahren in Verbindung indem ich einen klassischen Wertpapiersparplan in Höhe von 25€ eröffnete. Der Sparplan wurde monatlich ausgeführt und fand über 5 Jahre lang keinerlei Beachtung. Irgendwann schaute man mal nach und "erforschte" wie es zu dem mittlerweile ordentlich Wertzuwachs mit seinen ganz normalen Schwankungen gekommen ist. Von da an steigerte sich das Interesse für das Thema Geldanlage und Börse. Mit zunehmenden Einkommen wurden die Sparraten erhöht oder weitere Sparpläne angelegt und von Dividendenerträgen hier und da mal "klassische" Einzelaktien eingekauft. Eher durch Zufall und vermehrt aus Langeweile wurde ich Anfang 2019 auf das Thema Trading aufmerksam und startete mit mehreren Demokonten die ersten Versuche. Was sich mit Spielgeld als Erfolg darstellte, ging bei Start mit Echtgeld erstmal in die Hose. "Wertvolle Tipps" aus diversen Börsencommunities und mangelnde Geduld beeinflussten die Psyche dermaßen, dass fast alle Gewinne wieder verloren wurden und man wieder bei +- 0 landete. Für den Zeitaufwand war es das nicht wert und ich beschloss die Einflüsse von außerhalb auf das Mindeste zu reduzieren. Aufbauend auf die gemachten Erfahrungen, habe ich meine persönliche Trading-Strategie gefunden mit der ich in Ruhe meine Alltagsaufgaben (Familie, Freizeit, Beruf) nachgehen kann ohne 8 Stunden am Rechner zu hängen. Derzeit erfolgreich, da ich seit einem guten Jahr meine monatlichen Sparpläne auf ETF'S und Aktien mit dem Trading finanzieren konnte. Hierbei lautet das Motto stets nicht von heute auf morgen reich zu werden, sondern sich schrittweise etwas dazu zuverdienen und somit das Vermögen langfristig zu steigern. Überwiegend werden nur kleine Positionsgrößen gehandelt, da es für mich in der Vergangenheit das schlimmste war, aufgrund von schlechten money management nicht handlungsfähig zu sein und Positionen eine gefühlte Ewigkeit gegen sich laufen zu lassen. Auch daraus hat man gelernt und passte auf Grundlage der gemachten Erfahrungen seine Strategie an. Der aktuelle Markt ist alles andere als leicht zu handeln, eine Seitwärtsphase in einem Bärenmarkt mit ordentlich Rallys und wieder schlagartigen Abverkäufen. Meiner Meinung ist es das Beste die Positionsgrößen klein zu halten und genügend Cash für hoffentlich bald einsetzende Aufwärtstrends vorzuhalten. Der Markt hat immer Recht und deswegen möchte ich derzeit das Risiko von Verlusten begrenzen. Trades mit kleinen Positionen ja, emotional handeln und evtl. das Depot vor die Wand fahren nein! "green ist green and green ist good" and "cash ist king" passt derzeit am besten zur mit. Damit ist man seit dem Jahresstart ganz gut gefahren und wird dies so auch eine Zeit lang weiter praktizieren. mehr anzeigen

