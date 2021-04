Als langfristig profitabler Investor möchte ich Aktien solcher Unternehmen kaufen, die sehr lange im Besitz sein können, einen stabilen Cashflow erhalten und keine Angst haben, dass ich den Vermögenswert zum falschen Zeitpunkt zu einem unrentablen Preis verkaufen muss. In einer idealen Welt, in der die Zukunft vorhersehbar ist, würde ich mich ausschließlich an die Kauf- und Vergessensstrategie halten. Aber in Wirklichkeit ist natürlich alles viel komplizierter. Im Laufe der Jahre des Investierens musste ich bestimmte Regeln entwickeln, die mich daran hindern, Wertpapiere von Unternehmen zu kaufen, wenn ich nicht sicher bin, dass es möglich sein wird, sie in meinem Portfolio zu behalten, selbst wenn diese Aktien vielversprechend aussehen. Wenn ich bei der Bewertung eines Unternehmens feststelle, dass mindestens eines dieser fünf Kriterien erfüllt ist, lehne ich eine Investition ab. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre