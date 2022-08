Ich investiere seit über 20 Jahren vorwiegend in Rohstoff- und Edelmetallaktien. Und seit einiger Zeit in Kryptos. Was reizt mich an diesen Segmenten? Die großen Schwankungen, die besonders hier zu beobachten sind, können zu überdurchnittlichen Gewinnen führen. Hierzu notwendig sind eine gute Fundamentalanalyse, die Beachtung technischer Faktoren und der Intermarket-Zusammenhänge. Aber auch Geduld und die Entschlossenheit, im richtigen Moment konsequent zu handeln. mehr anzeigen

