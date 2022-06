Adrian Denz

Als gelernter Zimmermann arbeite ich in der Produktentwicklungsabteilung eines Unternehmens aus der Holzbaubranche. Nebenbei absolviere ich ein Fernstudium zum Bautechniker. Mit meinen 27 Jahren muss man sich Gedanken über die Altersvorsorge machen. Da ich gegenüber unserer Regierung und der EZB sehr skeptisch bin, beschäftige ich mich seit 2015 intensiv mit der Geldanlage und nehme meine Finanzen selbst in die Hand. Meine Leidenschaft ist das Value-Investing mit Konzetration auf dividendenstarke Unternehmen. Dabei lege ich besonderes Augenmerk auf zu unrecht verprügelte Aktien, die momentan noch "Out" sind. Meines Erachtens wird der Wirtschaftszyklus zu wenig beachtet. Hat man diesen erst einmal verstanden, ergeben sich gute Chancen, denn der Markt hat nicht überall und immer recht. Aktien mit viel Zukunft, aber wenig Gegenwart haben in meinem Depot nichts verloren! Edelmetalle in Form von Minenaktien und ETFs und wenige Anleihen werden dem Depot zur Absicherung in Abwärtsphasen beigemischt. Mein Ziel ist es aus dem Cashflow (in Form von Dividenden und Kursgewinne) früher oder später leben zu können und die sonst drohende Altersarmut zu umgehen. Ich erstelle diese Wikifolios nicht nur um etwas Taschengeld dazu zu verdienen, sondern hauptsächlich um Feedback und Ideen von anderen Investoren zu bekommen. In alle Wikifolios, die ich hier erstelle, werde ich auch privat investieren. Aber wie bei allem gilt: Folge nichts blind, wenn du es nicht verstanden hast! Der Trader übernimmt keinerlei Haftung für Verluste anderer. mehr anzeigen

