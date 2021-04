Florian Pausch

Ich habe meine Faszination für Aktien und wirtschaftliche Zusammenhänge bereits in der gymnasialen Oberstufe entwickelt. Seit nun mehr über 10 Jahren investiere ich mein Kapital durchgehend in verschiedenste Finanzprodukte - mein persönlicher Anlageschwerpunkt sind internationale Aktien. Meine gesammelte Erfahrung, inklusive der erlebten Rückschläge, bringe ich seit zwei Jahren beratend in unserer Familiengesellschaft ein. Ich beobachte die aktuelle wirtschaftliche Lage sehr intensiv. Meiner Einschätzung nach werden die positiven Nachrichten über die Wirksamkeit des Corona Impfstoffes die Märkte weiter treiben. Auch wenn aktuell die Diskrepanz zwischen Aktienkursen und Realwirtschaft relativ groß ist, sehe ich weiteres Kurspotenzial. Ich rechne damit, dass sich die Realwirtschaft (insbesondere mit wirksamen Corona Impfstoff) im nächsten Jahr deutlich erholt und ein sehr starkes Gewinnwachstum gegenüber 2020 aufweisen wird. In Kombination mit den enormen Hilfspaketen und QE Maßnahmen, welche weltweit aufgelegt werden, antizipiere ich Kurse die deutlich über dem Vorkrisen-Niveau liegen werden. Zusätzlich sollte dieser Effekt davon unterstützt werden, dass andere klassische Anlageklassen nahezu keine Rendite abwerfen, was immer mehr Menschen an die Aktienmärtke drängen wird. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre