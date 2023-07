AktienAnalystin

Durch mein Studium der Mathematik, habe ich schon immer eine besondere Affinität zu Muster und Strukturen und Wahrscheinlichkeiten gehabt. Meinen ersten Kontakt zu Aktien hatte ich als ETF Investorin. Bis ich mitbekommen habe, dass man mit Aktien eine bessere Rendite erzielen kann. Ich habe mehrere Coachings im Bereich Langzeitinvestment und Daytrading abgeschlossen und habe so meine ersten Renditen trotz Krise erwirtschaftet. Dabei habe ich festgestellt wie viel Freude ich beim Investieren habe und empfinde es als ein lukratives Hobby. Seit einem Jahr befasse ich mich besonders intensiv mit dem Daytrading und den technischen Analysen, so dass mein Marktverständnis sich nochmals erweitert hat. Durch meine Daytrading Software habe ich zusätzlich Zugriff auf Level 2 Daten, die mir das Haupthandelsinteresse und relevante Preismarken anzeigt. Im Moment handle ich neben meinen Langzeitinvestments ein Fremdkapitalkonto (daytrading). Auch sonst verfolge ich gerne die neuesten Nachrichten der Aktienwelt und bin somit immer up to date. Zudem besuche ich Finanzmessen und tausche mich auch mit anderen Investoren aus, die ich mittlerweile durch die Coachings und Messen kennengelernt habe. Trotz Krise gibt es immerwieder Unternehmen die gut performen und mein Ziel ist es diese Unternehmen zu finden. Zusätzlich ist es mir wichtig hinter den Werten des Unternehmens zu stehen und nur Aktien zu kaufen wo ich auch das ganze Unternehmen gerne besitzen würde. Durch meine berufliche Teilzeittätigkeit kann ich zwischen 15 und 20 h die Woche in die Aktien/ daytrading investieren und bemerke seitdem besonders große Fortschritte, die mich wiederrum zum Weiterlernen motivieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre