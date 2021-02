aktiengott2000

- Erfahrung im Wertpapierhandel seit 1999 - Handelserfahrung mit nahezu allen verfügbaren Anlagevehikeln wie Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen, Futures, Zertifikaten, Optionen, Optionscheinen - Handelserfahrung an deutschen, europäischen sowie amerikanischen Börsen - Diverse Weiterbildungen im Bereich Optionen, Futures sowie Aktien - Master of Science in International Business mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre