Alexander Reiser

Ich bin seit über 14 Jahren an der Börse und dies ist meine Leidenschaft. Ich finde Erfahrung an der Börse ist sehr wichtig, denn nur aus Fehlern lernt man. Ich liebe es meine Fähigkeiten zu optimieren und in Titel zu Investieren von denen ich überzeugt bin. Titel die man lange Zeit im Portfolio halten möchte. Dabei ist es sehr wichtig die Entscheidungen rational und auch frei von Gefühlen zu treffen, jedoch mit Überzeugung. Prognosen dürfen nicht nur mit dem harten Taschenrechner erstellt werden, sondern auch mit dem Kopf und Geschäftssinn. Durch mein Studium habe ich eine fundierte mathematische Ausbildung. Meine Methoden lehnen sich an große Investoren an wie Warren Buffet und auch Beate Sander. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre