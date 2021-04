Meine ersten Handelserfahrungen habe ich 2015 an der Börse gemacht. Seid dem steigerte sich mein Handelsvolumen kontinuierlich. Nach sechs Jahren an der Börse mit einem Crash (Corona) möchte ich meine Erfahrungen und meine Handelsidee gerne teilen. Die aktuelle Marktlage ist natürlich traumhaft. Im Moment macht der Dax gefühlt jede Woche ein neues Allzeithoch - und das seit Monaten. Das wird nicht immer so sein, es werden sicher wieder andere Zeiten kommen. Aber nur durch Korrekturen werden sich auch wieder neue Chancen auftun. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Das Ziel, Besser performen als der Nasdaq 100. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie das Wertpapierprospekt. mehr anzeigen

