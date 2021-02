Gerhard Rentsch

Seit 1980 investiere ich in marktbreite Standardwerte. International: Deutschland, Westeuropa, USA und Kanada. Ziel ist langfristiger Kapitalaufbau durch Beteiligung an Unternehmen mit weltweit bekanten und nachgefagten Produkten, welche kontinuierlich wachsen, innovativ sind und viel Cash generieren. Wichtig sind Geschäftsmodell, Innovationskraft, Management, Wachstumsraten, Margen, Finanzierungsrisiken, Beteiligungsstruktur und die Unternehmenskommunikation des Unternehmens in welches investiert wird. Stets wird angestrebt, den Markteintritt zu optimieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre