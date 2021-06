Volker Genrich

. > > > .Welcome to the „Quest for Alpha“ WHO IS WHO – ANGABEN ZUR PERSON Als Gründer, Gesellschafter und langjähriger CEO einer Ingenieurfirma im Bereich der Umweltmesstechnik blicke ich heute auf ein erfolgreich abgeschlossenes Berufsleben zurück. Seit dem Jahr 2002 bin ich als privater Investor nennenswert im Aktienmarkt engagiert. Ich gehöre zur Generation 60+ und würde mich als „educated investor“ bezeichnen. Für das Studium von zeitgemäßen Anlagemöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt wende ich regelmäßig mehr als zehn Stunden pro Woche auf. Die im Wikifolio befindlichen Werte können sich auch in meinem Privatdepot befinden. Gerade in Zeiten der finanziellen Repression empfinde ich es als eine spannende Herausforderung, fortlaufend an der Verbesserung von Struktur und Inhalt meines Wertpapierdepots zu arbeiten. Die detaillierte Analyse von Alternativen Investmentstrategien spielt in diesem Zusammenhang eine zunehmend wichtigere Rolle. Dies betrifft sowohl das weite Spektrum der Absolute-Return-Produkte im UCITS-Mantel, als auch die neuen, interessanten Möglichkeiten auf Social-Trading-Plattformen MEIN BEZUG ZUR KLASSE DER ALTERNATVEN INVESTMENTS Aufgrund meiner Berufstätigkeit als Entwickler von elektronischen Geräten und Systemen für den Strahlenschutz war mein Arbeitsalltag zwanzig Jahre lang sehr stark vom Umgang mit CAD-Systemen und von Methoden der numerischen Simulation geprägt. So konnte sich meine Ingenieurfirma als Spezialanbieter für hochempfindliche Geräte und Systeme zur Messung von Radon weltweit einen Namen machen. In der Strahlenmesstechnik war die Bestimmung statistisch gesicherter Vertrauensbereiche tägliche Routine. Darüber hinaus waren Risiko-Analysen in Bezug auf die Zuverläs-sigkeit von großen, landesweiten Messnetzen für die Umweltüberwachung (Hard- und Software) zentrale Aspekte meiner beruflichen Tätigkeit. Vor diesem Hintergrund war es für mich schon immer ein spannendes Thema, die Welt der "Alternativen Investments" näher zu durchleuchten und – so weit wie möglich – auch zu verstehen. Bereits im Jahr 2002 wurde ich erstmals auf die sensationellen Erfolge einer kleinen Hedge-Fund-Truppe aus New York aufmerksam. Als reine „Computer-Quants“ hatten sie mit ihrer Firma „Renaissance Technologies LLC“ mehr als zehn Jahre lang hohe zweistellige Gewinne erzielt (Wikipedia: „Medallion Fund claims to have averaged over 35% annual returns after fees“) Von solchen Leistungen inspiriert, habe ich schon im Jahr 2003 an einer dreitägigen Fortbildungsveranstaltung zum Thema Optionsstrategien für Fondsmanager an der EUREX teilgenommen. An der European Business School (EBS) in Oestrich Winkel habe ich im Jahr 2004 das (damals ganz neue) „Intensivstudium Hedgefonds“ mit Examen abgeschlossen. Im Jahr 2005 war ich als Business-Angel und Seed-Investor an der Gründung eines quantitativ-systematischen US-Equity-long/short-Hedgefonds in Zürich beteiligt. Seit dieser Zeit stehe ich mit diesem Umfeld in Verbindung. Auch bei der in Frankfurt/Main regelmäßig stattfindenden Hedgework-Runde bin ich immer wieder als Zuhörer zu Gast. MEINE AKTIVITÄTEN AUF DER PLATTFORM WIKIFOLIO.COM Als Betreuer des Dachwikifolios „Selection of Qualified Traders 1“ sehe ich es als meine permanente Verpflichtung an, dieses Musterdepot zeitnah zu überwachen und meine Einschätzung zu den Ergebnissen regelmäßig auf der Plattform wikifolio.com zu kommunizieren. Zu meinem Aufgabenbereich gehört dann auch die intensive Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten im Selektionsprozess AlphaQUEST – eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Ich selbst bin mit einer adäquaten Quote meines Privatvermögens in beiden von mir betreuten Dachwikifolios investiert und folge damit dem Prinzip: „Put your money where your mouth is“. > > > . K O M M U N I K A T I O N Ich bin stark daran interessiert, mich mit aktiven Tradern (m/w) im direkten, persönlichen Kontakt auszutauschen. Ich freue mich auch auf eine lebhafte Diskussion mit gleichgesinnten Investoren. MEINE LEITLINIE ZUM EINSATZ VON " H E B E L P R O D U K T E N " Hebelprodukte sind aus der Sicht der Aufsichtsbehörde BaFin für Privatanleger nur bedingt geeignet. Um mögliche Schwierigkeiten im Zulassungsprozess zum öffentlichen Börsenhandel zu vermeiden, hat wikifolio.com beschlossen, alle Referenzportfolios, bei denen ein Trader die Klasse der Hebelprodukte nicht explizit ausgeschlossen hat, immer mit dem Warnhinweis „Handelt Hebelprodukte“ zu kennzeichnen. Diese freiwillige Regelung greift bereits auch dann, wenn sich ein Trader bei der Beschreibung seiner Handelsidee die Möglichkeit offenhalten will, solche Produkte in relativ geringer Gewichtung beizumischen oder nur kurzfristig in bestimmten Marktsituationen einzusetzen. Diese Kennzeichnungspflicht hat auch Konsequenzen für alle Dachwikifolios: Sobald ein Dachwikifolio auch nur ein einziges wikifolio mit dem Label „Handelt Hebelprodukte“ einschließen will, muss auch das Dachwikifolio pauschal mit diesen Warnhinweis versehen werden. Da ich unter Abwägung von Renditepotential und Risiko von der Nützlichkeit eines wohlüberlegten Einsatzes von Hebelprodukten überzeugt bin - und deren Einsatz nicht von vorn herein ausschließen will - trägt auch mein Dachwikifolio "automatisch" diesen Warnhinweis. Im Sinne der Risiko-Minimierung strebe ich an, dass der Anteil solcher wikifolios in meinem Basket regelmäßig nicht mehr als ca. 50% der AUM auf sich vereint. Der tatsächlich dem latenten Risiko eines Totalverlustes ausgesetzte Anteil der AUM ist normallerweise wesentlich geringer als die (rechnerisch) maximal mögliche, o.g. Prozentzahl, weil die von mir ausgewählten Trader in der Regel nur einen kleinen, sinnvoll dosierten Anteil ihres Portfolios in Hebelprodukte investieren. Bezüglich des mit dieser Begrenzung immer noch einhergehenden Gefahrenpotentials verweise ich auf eine Analogie, die der Arzt und Philosoph Paracelsus (1493 - 1541) seinerzeit wie folgt formuliert hat: „Alle Dinge sind Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“ mehr anzeigen

