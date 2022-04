Andreas Maier

Der Mensch handelt schon immer nach dem Prinzip "Höher, Schneller, Weiter"! Das Beste ist gerade einmal gut genug. Das Maximale des Möglichen ausreizen, das treibt seit jeher Menschen an. So ist das auch bei mir. Aktien und Geldanlagen allgemein haben mich schon von klein auf fasziniert. Bereits mit 8 Jahren habe ich die ersten Börsenmagazine gelesen. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass die meisten Börsenpapiere nur Schundblätter sind und man auch hier nach geeigneten Quellen suchen muss. So lese ich heute fast ausschließlich amerikanische Lektüre. Ich bin kein Trader, sondern möchte langfristig beweisen, dass man mit hervorragendem Analysieren und "Stock-Picking" den Gesamtmarkt "outperformen" kann. Der Anlagehorizont beläuft sich auf mindestens 5 Jahre. Inspiriert wurde ich bei meiner Anlagestrategie vom Fondsmanager Peter Lynch, dem High-Tech Investor Stefan Waldhauser und dem Paartherapeuten, Blogger und Investor Christian Thiel. Chartanalyse spielt bei meinen Investments kaum eine Rolle. Höchstens beim Einstieg wird diese herangezogen. Disclaimer: In den meisten Aktien des Wikifolios bin ich in der Regel auch privat investiert. mehr anzeigen

