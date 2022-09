Meine Erfahrungen mit Wertpapieren stammen aus der Schulzeit (Handelsakademie) weiter als Biologe Mein Interesse an der Volkswirtschaft war immer groß, finde Aktionär eine gut Beteiligungsform – besser finde ich aber die Genossenschaftsform als zukunftsträchtige Gesellschaftsform (vor allem für services of puplic interests). Meine bisherigen Trading erfolge sind mäßig bis gut (zu wenig Start Kapital) – habe erst mit Ukrainekrise und Lockdown mich für Aktien verstärkt zu interessieren. Derzeitige Marktlage ist „bärig“ – EU verliert an Boden – USA und China gewinnt an Vormachtstellung – Ressourcenproblematik steigt rapide- Distributionsprobleme häufen sich Möchte täglich ein bis zwei Stunden Zeit investieren. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität