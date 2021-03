AngadManik

Seit über 10 Jahren bin ich Trader an den Finanzmärkten. Schnell habe ich gemerkt, dass ich ein gutes Gespür für gute Ein- und Ausstiegszeitpunkte bei Aktien habe. Tradingentscheide treffe ich in der Regel aufgrund einer Kombination von Fundamental- und Chartanalyse. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Im Masterstudium in Basel (Schweiz) und durch Bücher von erfolgreichen Investoren habe ich gelernt, wie man ein Unternehmen bewerten kann. Die Finanzmärkte sind meine Leidenschaft, der ich einen beträchtlichen Teil meiner Freizeit widme. Striktes Risiko- und Moneymanagment berücksichtige ich auf Wikifolio - das Ziel ist auf langfristige Sicht deutlich besser als der Aktienmarkt abzuschneiden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre