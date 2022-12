Bankkaufmann mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Anlageberatung. Das Thema Anlage ist nicht nur fester Bestandteil meiner beruflichen Tätigkeit. Auch in der Freizeit beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Vermögensaufbau / Vermögensoptimierung. Bei meinen Anlageentscheidungen setze ich auf den langfristigen und kontinuierlichen Vermögensaufbau über Aktien. Breite Diversifizierung, Beimischung von ausgesuchten Branchen und Themen mit soliden, kontinuierlichen Erträgen sollen zu einer positiven Rendite führen. Zur Vermeidung von Verlustrisiken ist die Absicherung der Wertpaperbestände mit Stopp-Loss-Orders unverzichtbar. Mein Vorbild und Leitfigur in Bezug auf alle Börsenthemen ist der große Altmeister der Börse "André Kostolany". In eigener Sache: Sehr geehrte Besucher, vielen Dank für den Besuch meines wikifolios. Dieses noch sehr junge Depot möchte ich zum Ablauf der 21-tägigen Testphase als investierbares wikifolio veröffentlichen und zükünftig mit eigenem Kapital -mind.in Höhe der Mindesteinlagesumme von TEU 5,0- DAUERHAFT unterlegen. Ich würde mich freuen, wen Sie mein wikifolio vormerken und auch weiterempfehlen, damit ich die Anforderung von mind. 10 Vormerkungen erfülle. Herzlichen Dank Ihr Andreas Angerstein mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre