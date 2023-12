Alexander Hermann

Das Pareto-Prinzipt bedeutet, sich auf die 20% der Strategien oder Investitionen zu konzentrieren, die 80% der Ergebnisse erzielen. Dieses Prinzip in allen Lebensbereichen zu realisieren begeistert und treibt mich an. Sei es im Sport, im Berufsleben oder auf den Finanzmärkten , der Nutzen nimmt mit zunehmender Aktivität nicht immer zu. Der Drang das Rad neu zu erfinden lähmt einen und in Studien verliert man sich viel zu leicht. Identifiziere die Schlüsselfaktoren, die den größten Einfluss auf deinen finanziellen Erfolg haben, und optimiere deine Anstrengungen darauf. Weniger ist mehr – setze deine Ressourcen effizient ein, um maximale Renditen zu erzielen - dieses Motto lebe ich. mehr anzeigen

