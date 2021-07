Grundsätzlich bin ich schon seit vielen Jahren an der Börse aktiv. Dabei stellte sich für mich immer die Frage nach der richtigen Strategie und den Philosophien die dahinter stehen. Gerne beschäftigte ich mich dabei mit dem Valueaansatz und daher auch mit Graham und Buffet. Da in meinen Augen die Informationen für derartige Anlagestrategien nur schwer zu bekommen sind habe ich mich mit alternativen Strategien befasst. Grundsätzlich handle ich in meinem privaten Depot alles, von Aktien, über Zertifikate bis zu Kryptos. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre