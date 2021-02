Arne Briest

Während meines US Aufenthaltes in Kalifornien und während des Biotech und Medtech Booms wurde mein initiales Interesse geweckt. Meine Erfahrung an den internationalen Wertpapiermärkten beläuft sich mittlerweile auf über 25 Jahre. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger