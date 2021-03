Felix Schreiber

Ich handle seit meinem 16. Lebensjahr mit Aktien und kann somit auf eine inzwischen 17 Jahre lange Börsenerfahrung zurückgreifen. Hauptberuflich bin ich Projektmanager im Immobiliensektor und habe einen Masterabschluss als Ingenieur absolviert. Aufgrund meiner sehr breit angelegten Interessen in den Bereichen Wissenschaft, Politik, Ökonomie, Ökologie und Technologie gehöre ich zu den Generalisten in einer zunehmend spezialisierten Welt. Diese Eigenschaft kommt mir bei der Auswahl von Investmentmöglichkeiten zu Gute. Investment Ansatz: Meine Anlageentscheidungen basieren in erster Linie auf Trendanalysen welche ihre Grundlagen in den Bereichen der Ökonomie, Politk, Wissenschaft, Technologie und Ökologie haben. Investmentmanager müssen in einer sich schnell verändernden Zeit zum Teil Zukunfstforscher sein, um in der Lage zu sein frühzeitig auf disruptive Veränderungen der Rahmenbedingungen reagieren zu können. Für den Kauf und Verkauf nutze ich gängige Methoden der charttechnischen Analyse. Die aktuellen geldpolitischen Rahmenbedingung werden dabei nie außer Acht gelassen. Der Investmentansatz ist kurz bis mittelfristig ausgelegt. Investment Thesis: Die Aktiengewinne der marktbreiten Indizes werden langfristig betrachtet von weniger als 4% aller gelisteten Unternehmen getragen. Die Welt entwickelt sich in zunehmender Geschwindigkeit. Die zu erwartende Lebensdauer eines Unternehmens nimmt dabei stetig ab, während neue Unternehmen immer schneller wachsen und den Markteintritt schaffen. Die stetig neu aufkommenden technologischen und gesellschaftlichen Trends verlaufen in einem Zyklus, dem sogenannten Hype-Cycle. Wer bei dem ersten Hype, meist in einer Phase in der Unternehmen noch keine Gewinne erwirtschaften dabei sein möchte, muss sehr früh einen sich entwickelten Trend erkennen, was eine Nähe zur Wissenschaft voraussetzt. Die zweite Einstiegsmöglichkeiten ergibt sich meist erst Jahre später, wenn ehemals gehypte Unternehmen in die Phase des profitablen Wachstums eintreten. Die buy and hold Strategie hat aus den oben genannten Gründen daher ausgedient. Es gibt für jeden Trend und jedes Asset den richtigen Kauf- und Verkaufmoment. Es gibt keine Formel um diese Momente genau zu treffen. Um diese Momente annähernd richtig zu treffen, erfordert es ein breit angelegtes Wissen, mit großem Interesse für aktuelle Themen und auch große Disziplin. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität