Ich habe Erfahrung im privaten Wertpapierhandel gesammelt. Seit 2015 und gerade in 2016 stellt sich meine persönliche Depotentwicklung überdurchschnittlich gegenüber dem DAX dar. Aktuell halte ich den globalen Aktienmarkt für attraktiv. Meiner Handelsidee liegt zugrunde, Wertpapiere mindestens einige Tage, in der Regel aber über Wochen und Monate zu halten. Der Zeitaufwand soll sich somit in Grenzen, also auch für gut geeignet für Berufstätige, halten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre