Ich beschäftige mich seit ca. 2003 mit der Börse Meinerseits erfolgt keine direkte oder indirekte Anlagenberatung. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität