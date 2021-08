Ich bin kein ausgebildeter Vermögensberater, habe jedoch bereits mehrjährige Erfahrung in der privaten Geldanlage. Investieren geht bei mir vor Spekulieren. Sicherheit mit der Erwartung Ertäge über der jährlichen Inflation zu erwirtschaften stehen bei mir an oberster Stelle. Daher arbeite ich besonders intensiv mit ETF, die in der Regel gut performen, aber keine zu großen Risiken eingehen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre